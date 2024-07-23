نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على رفح والوضع خطير جدا في المدينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT باستشهاد عدد من الفلسطينين بقصف إسرائيلي جديد على مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرًا إلى خطورة الوضع في المدينة.

وقال المراسل قتل فلسطينين اثنين وأصيب آخرين بعد استهداف مسيرة إسرائيلية منطقة ميراج شمال رفح.

وأضاف قتل مواطنين اثنين بعد استهدافهم في منطقة البير التركي محيط منطقة الحشاشين شمال غربي مدينة رفح.

كما قتل شخصين في غارة إسرائيلية على حي تل السلطان غربي المدينة.

ويستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بين الحين والآخر وسط وغرب المدينة، كما يتم إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية بين الحين والآخر تجاه دوار خربة العدس شمال رفح.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية على محيط مسجد "ذو النورين" في مخيم يبنا جنوب رفح.

وتوغلت القوات الإسرائيلية في محيط المقبرة الشرقية وصولا للتنور ومنطقة مول العرب شرق رفح وأحرقت منازل وسط المدينة.

وأكد مراسلنا أن المدينة لازالت منطقة عمليات بغض النظر عن التراجع المحدود في بعض الأحيان إلا أنها منطقة خطيرة جدا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ما أسفر عن مقتل 39090 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90147 آخرينن في آخر إحصائية لوزارة الصحة بالقطاع.