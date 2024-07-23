نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي باللون الأحمر والدومنيكان بالأبيض غدا في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الاجتماع الفني لمباراة مصر مع جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم بأولمبياد "باريس 2024" المقرر إقامتها غدا الاربعاء.



واختتم الاجتماع على أن يرتدي منتخب مصر للفانلة الحمراء والشورت الاسود والجورب الأسود بينما يرتدى الدومينيكان الزى الأبيض كاملا.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة الموعد المنتظر، من مواعيد الجولة الأولى من مباريات كرة القدم في أولمبياد باريس، والقنوات الناقلة لها، وخاصة مباراة منتخب مصر والدومينيكان.

وتبدأ البطولة المؤهلة للاولمبياد باريس بداية من يوم الأربعاء الموافق 24/7/2024، ومن أهمها مباراة منتخب مصر الأولمبي والدومنيكيان، حيث أنها تشهد مشاركة 3 منتخبات عربية أولمبية وهم مصر والمغرب والعراق.

موعد مباراة مصر ضد الدومينيكان

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره جمهورية الدومينيكان، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمنامة والكويت.

القنوات الناقلة لمواجهات مباريات اولمبياد باريس 2024

ويتم إذاعة مباريات اولمبياد باريس 2024 بشكل حصري ودائم عبر شاشة قناة بي ان سبورت القطرية الرياضية المتاحة بتقنيات HD،

القنوات المجانية

قناة المغربية الرياضية الجديد 2024

التردد: 12683عمودي.

وتذاع على RTL GERMANY الألمانية

عبر قمر أسترا على تردد 10832 أفقي.

قناة ZDF، على قمر استرا 19 عن طريق تردد 11382 أفقي.

وتبث أيضا على قناة IRIB TV قمر انتل سات على التردد 11555 رأسي.