نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في تصفيات دوري أبطال أوروبا 2024/25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم الأدوار التمهيدية لدوري أدوار أوروبا لموسم 2024/2025، وسط إثارة وقوية كبيرة.

وتنطلق مباريات الأدوار التمهيدية اليوم والتي تشهد 10 مباريات دفعة واحدة.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

بودو جليمت X ريجاس فوتبولا سكولا – الساعة 6 مساء

بانيفيزيس X جاجيلونيا بياليستوك – الساعة 6:30 مساء

لينكولن ريد امبس X كارباج اغدام – الساعة 7 مساء

أبويل نيقوسيا X بيتروكوب – الساعة 8 مساء

مالمو X كي كلاكسفيك – الساعة 8 مساء

دينامو كييف X بارتيزان بلجراد – الساعة 9 مساء

فرينكفاروزي X ذا نيو سينتس – الساعة 9 مساء

سانتا كولوما X ميتييلاند – الساعة 9 مساء

لوجانو X فناربخشة – الساعة 9:30 مساء

شامروك روفرز X سبارتا براج – الساعة 10 مساء

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

تنقل مباريات دوري أبطال اوروبا عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.