اتفاق جديد بين الحكومة والحوثيين وإلغاء كافة قرارات البنك.. المبعوث الأممي يعلن عن مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الثلاثاء عن اتفاق جديد بين الحكومة اليمنية والحوثيين أمس على عدة تدابير لتهدئة التوتر فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفقاً لنص مكتوب يتضمن ما يلي: (فيما يلي ترجمة غير رسمية للنص الذي تلقيناه من الطرفين):

"1. إلغاء كافة القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من قبل الطرفين، والامتناع مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

2. استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء والأردن وزيادة عدد الرحلات إلى ثلاث رحلات يومياً، وتشغيل رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة.

3. يتم عقد اجتماعات لمناقشة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجه الشركة.

4. البدء بعقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.

وطلبت الأطراف دعم الأمم المتحدة في تنفيذ التزاماتها.

وأقر جروندبيرج بالدور المهم الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، كما عرض أن مكتبه يدعم التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد جروندبرج على ضرورة تعاون الأطراف نحو بناء اقتصاد يعود بالنفع على جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف العملية السياسية الشاملة.