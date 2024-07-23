نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواكبًا العصر.. كيف طور تامر حسني شكل المسرح بـ حفلاته؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الاختلاف حليف تامر حسني منذ بداية مشواره الفني، يسعى للتجديد والتباين دائمًا، وهو ما جعله مميز الآن لدرجة أن الجمهور أصبح يطلق عليه لقب "العالمي " نظرًا لتطويره لذاته لمواكبة العصر دائمًا في شكل مسرح الحفلات أو طريقة صعوده على المسرح التي تختلف في كل حفلة عن الأخرى.



ملك المسرح بلا منازع



حرص تامر حسني على التعاون مع المبدع ومصمم التأثيرات البصرية "أحمد عصام "وهو ما جعلهم يغيرون مفهوم شكل المسرح التقليدي، ويقوموا بتطويره في كل حفلة بالتدريج وكانت المحاولات بمثابة رحلة طويلة منذ زمن، كما أشار لها تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "، وكللت هذه الرحلة بالنجاح الآن ووصول مسرح حفلات تامر حسني إلى التوازن العالمي الذي يتم رؤيته في أكبر حفلات العالم.

مجازفات خطيرة من تامر حسني



يبهرنا نجم الجيل بمفاجأة في كل حفلة، فبعد تغيره لشكل المسرح، قرر تامر صعود المسرح في حفل العلمين العام الماضي لدورته الأولى طائرًا على أرتفاع 40 متر ليحلق في سماء العلمين الأمر الذي أدهش الجمهور، ولم يتوقف عند هذا الأمر فقط بل طوره أكثر ودخل في حفل تالي بعد العلمين طائرًا وسط الجمهور على أرتفاع 120متر ليصل إلى آخر شخص به ويكون قريب من جمهور بالرغم من خطورة ومجازفة هذا الأمر.



محاولات بداية التغيير من عام 2007



كانت بداية انطلاقة تغير شكل المسرح لدى تامر حسني ترجع لعام 2007 أثناء افتتاح فيلم "عمر وسلمى " حيث صعد تامر حسني على المسرح المقفول بسيارة ليطل بعد ذلك على الجمهور ويبدأ في الغناء، وكرر تجربة صعود المسرح بالسيارة في حفل مهرجان المدارس الذي أحياه منذ فترة قريبة.



تامر حسني في تحدي كبير مع ذاته



وبجانب تغير نمط شكل المسرح وتطوير صعود المسرح، يعتمد تامر حسني بشكل كبير على فقرات رقص استعراضي مختلفة، وهو الأمر الذي يجعلك تشعر بأنك ستذهب لحضور حفل شامل بصريًا وسمعيًا، وبالرغم من تقليد بعض المطربين لتامر حسني الفترة الأخيرة في كل هذه الأمور، إلا أن تامر دومًا ما يسعى للابتكار في منطقة مختلفة خاصة به، وهو الأمر الذي سيجعله في تحدي كبير مع ذاته لتقديم شئ أقوى عما تم تقديمه من قبل.