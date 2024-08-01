نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت النجمة بوسي، متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



إطلالة النجمة بوسي

تألقت بوسي بإطلالة كاجوال، وهي ترتدي توب أبيض وفيه بعض اللون الأسود وبنطلون كلاسيكي مخطط مع قبعة سوداء، ومن الناحية الجمالية اعتمدت بوسي على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها واختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت المتميز.

آخر أعمال بوسي الغنائية

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال بوسي أغنية " بحبك أنا"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير شيكو، وألحان تايسون، وتوزيع موسيقى الباور العالي: إسلام موزة، وحققت الأغنيه نجاحًا كبيرًا فور عرضها كما حازت على مليون مشاهدة على "يوتيوب".

آخر أعمال بوسي الدرامية

يذكر أن آخر أعمال بوسي في الدراما هو مسلسل "الديفا"، والمسلسل من بطولة سيرين عبد النور، يعقوب الفرحان، بوسي، وسام فارس، ستيفاني عطا الله، دوري السمراني، نبال عرقجي، مهيرة عبد العزيز، ميشال أضباشي، هادي شتت، والمسلسل من تأليف إنجي القاسم وسارة مراد وهند رضوان، وإخراج رندة علم.

آخر أعمال بوسي السينمائية



قدمت آخر أعمالها في مجال السينما فيلم "إنت حبيبي وبس" بطولة محمود الليثى، بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى، دارت الاحداث في إطار كوميدي لايت حول الفنان المشهور (زيكو)، الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيقي.

كلمات أغنية "بحبك انا" لبوسي

انا عايزاك كدا

تفضل واقف مكانك هنا

قاعدة في قلبك متمكنة

ما انت وبس حبيبي انا

لاء مش مشكلة عادى

نحل اي مسألة

تيجي كده هاجي كده

هافضل برضوا احبك انا

انا انا انا

بحبك انا انا

هافضل احبك انا

علي الهادي بقى

قلبي ياما شاف الشقى

قافش ليه ما تفك بقى

يلا نقضيها فرفشة

معلش استوب

حب الحب عليك التوب

ف بص في عيني انا عقلي يلق

بقولك ايه

اي لاف يو بقى

مش كده اهدى

هى بتخلص وحدة وحدة

مش بالعافية وبالمناهدة

ايو ياعم بكلمك انت

ركزلي شوية عيني في عينك

رايحة جاية

مش هاسيبك من ايديا

استنى استنى

اي لاف يو بقى

يا ابو قلب حنين

انا هاجي على كتفه واميل

انا عيني ماشفتش راجل غيرك

دا حبيبي مش قليل

دا معلم وابن معلم

كلمته عالكل تعلم

لو جابوا رجالة الدنيا

طز في كله وهو لا

ده حبيبي انا