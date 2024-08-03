شكرًا لبلدنا العظيمة.. رامي جمال يوجه رسالة بعد نجاح حفل العلمين أمس

القاهرة - محمد ابراهيم -



وجه المطرب رامي جمال رسالة شكر بعد نجاح حفل مهرجان العلمين أمس، ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور من الحفل.



وعلق على الصور:"من حفل الأمس الأكثر من رائع حضور وتنظيم وجمال مسرح وهندسة صوت وجمهور راقي في مهرجان العلمين شكرًا لبلدنا العظيمة وشكرًا لشركتي المتحدة وتذكرتي على كل التفاصيل.. اتشرفت بالعمل معاكم شكرًا لكل حد كان سبب اني اتبسط امبارح ".



تفاصيل مهرجان العلمين في دورته الثانية



في سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية

آخر أعمال رامي جمال



يشار أن آخر أعمال رامي جمال، أغنية برود ببرود، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



كلمات أغنية برود ببرود



برود ببرود عليّ بإيه أكون جنبك ومش موجود

ما عنديش خلق أو مجهود دي ماتت والكلام خلصان

ياريت ما تجيش يا سيدي إحسبها وكإنك ما تعرفنيش

صراحة بقيت ما تلزمنيش ولا لازمني اللي بينا زمان

برود ببرود عليّ بإيه أكون جنبك ومش موجود

ما عنديش خلق أو مجهود دي ماتت والكلام خلصان

ياريت ما تجيش يا سيدي إحسبها وكإنك ما تعرفنيش

صراحة بقيت ما تلزمنيش ولا لازمني اللي بينا زمان

قويت ومشيت ما وقفتش حياتي عليك ولا إستنيت

ده أنا إستعوضت ربنا فيك

آه أنا أجمل حاجة تحصل لك برغم إني ما زيدتش بيك

فمجنون مين موصل لك في يوم هضعف وأضيع بعديك

طريق بنهيه مفارقك قلبي بكرة هتيجي تبكي عليه

ما تلجألوش ولو فيك إيه وممنوع يبقى بينا سلام

شبعت عتاب وليه أستنى صدق وعود من الكذاب

بلاها ولسه بينا حساب راجع لي أكيد مع الأيام

قويت ومشيت ما وقفتش حياتي عليك ولا إستنيت