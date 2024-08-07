شاهد.. مروة ناجي تشارك جمهورها كواليس حفلها بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - نشرت الفنانة مروة ناجي من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام فيديو لها خلال إجرائها بروفات حفلها في دار أوبرا الإسكندرية المقرر أن يقام يوم الخميس وأوبرا دمنهور الجمعة المقبل.

ونشرت مروة ناجي فيديو أثناء بروفات الحفل ، معلقة: “كواليس بروفات حفل ختام المهرجان الصيفي في دار أوبرا الإسكندرية ودمنهور يوم الخميس والجمعة الجايين بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة أحمد عامر هستناكم”.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل الفنانة مروة ناجي ، بين 350 و 500 جنيه مصري ، حيث من المقرر أن تشدو بأجمل الأغنيات خاصة التي تنتمي إلي الزمن الجميل.