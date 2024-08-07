نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة ومصطفى حجاج ونجوم "إكس مراتي" في سبوت لايت مع شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الفنانة رنا سماحة التي تكشف كواليس أغنيتها الجديدة عاملة عبيطة التي قامت بتسجيلها مؤخرًا كما تتحدث عن تفاصيل الميني ألبوم الجديد الذي يضم أربع أغاني جديدة ويحمل اسم الجاحدة، كما يضم أيضًا أغنية باللهجة الصعيدية بعنوان الزينة، وأغنية بعنوان كان ليا صاحبة، وأخرى بعنوان طظ في اللي فات، وتتحدث أيضًا خلال اللقاء عن مواقفها الطريفة مع أسرتها وابنها مالك،



مسرحية العيال فهمت

كما تتتحدث أيضًا عن كواليس مشاركتها في مسرحية العيال فهمت التي تشارك في الدورة الـ 17 من المهرجان القومي للمسرح، وتكشف تفاصيل حفلاتها الغنائية في الفترة المقبلة.

فيلم إكس مراتي

كما تستعرض شيرين سليمان في الحلقة لقاءات خاصة مع أبطال فيلم إكس مراتي، النجم محمد ممدوح والنجمة أمينة خليل والنجم هشام ماجد

كما تستعرض أيضًا كواليس تصوير الديو الغنائي بنجيب القرش للمطرب مصطفى حجاج والمطرب المغربي حاتم عمور ومخرج الكليب حسام الحسيني.

مواعيد برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.