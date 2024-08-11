"اعرفوا حكاية اللافندي".. السيناريست مصطفى حمدي يروج لـ "عمر أفندي"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف السيناريست مصطفى حمدي، عن موعد عرض مسلسله الجديد «عمر أفندي»، المقرر طرحه في أغسطس الجاري، وطرح البوستر الدعائي الرسمي للعمل، والذي يضم نخبة من ألمع نجوم الفن، وهو إخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

ونشر مصطفى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا روج به للعمل قائلًا: «اعرفوا حكاية اللافندي عمر أفندي على شاهد، وontv ابتداءً من 18 اغسطس إن شاء الله».

وكانت قد طرحت منصة شاهد من خلال صفحتها الرسمية البرومو الرسمي التشويقي لمسلسل عمر أفندي استعداد لعرضه 18 اغسطس.

أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي

ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.