نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2 مليون حصيلة إيرادات "أكس مراتي" أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "إكس مراتي" للفنان هشام ماجد وأمينة خليل نجاحًا كبيرًا فور عرضه، حيث حقق إيرادات بلغت 2 مليون و16 ألف جنيه، ليحتل المركز الأول في شباك التذاكر حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث فيلم إكس مراتى

ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.

وتظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال إكس مراتي

فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

قصة فيلم إكس مراتي



تدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.