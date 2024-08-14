أحمد جودة - القاهرة - "في أمان الله وستره يا أمي الحبيبة".. أول تعليق من مصطفى حسني بعد وفاة والدته

إنتقلت إلى رحمة الله تعالي والدة الداعية الإسلامي الكبير مصطفى حسني الحاجة تفيدة عبد الجواد أمس الثلاثاء الموافق يوم 13 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام الحالي 2024.

الداعية مصطفى حسني

أول تعليق من الداعية مصطفى حسني بعد وفاة والدته

حرص الداعية مصطفى حسني على نشر نعي لوالدته، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام، حيث أنه قام بنشر صورة لوالدته من خلال خاصية "الستوري" بإنستجرام، وعلق قائلًا:

"لله ما أخد وله ما أعطى وكل شئ عنده إلى أجل مسمى في أمان الله وستره وعنايته يا أمي الحبيبة جزاكِ الله خيرًا عني وعن إخوتي وعن أبي وعن أبنائي وزوجتي ما رأيناه منكِ من رعاية وحب وخدمة وعلم وقرآن علمتينا إياه أسأل الله أن يجمعك مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حياة البرزخ وأن يبعثك يوم القيامة في جوار الصديقين يا حبيبتي".

وتابع:

"أسألكم الدعاء لها برؤية وجه الله الكريم وحوار النبيين وشكرا لكل من إتصل أو أرسل رسالة.. وأعتذر عن التأخر في الرد على حضراتكم.. أحسن الله عزائكم جميعًا".



تامر حسني ينعي والدة الداعية مصطفى حسني

حرص الفنان تامر حسني على نشر نعي والدة الداعية الكبير مصطفى حسني، وقد جاء ذلك أمس الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "الشهير فيسبوك"، حيث كتب منشور قال من خلاله:

"إنتقلت إلى رحمة الله أم عظيمة أنجبت لنا إنسان من أجمل وأنفع خلق الله، أخي في الله الداعية مصطفى حسني، يستحق منا جميعًا بحق محبتنا له وبحق ما قدمه لنا في رحلته أن ندعي لوالدته العظيمة بالرحمة وقراءة الفاتح وهداية ثوابها لها، حبيبي مصطفى ربنا يصبرك".