نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في يوم ميلاده"..تعرف على أبرز المحطات والأعمال في حياة تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس، عيد ميلاد الفنان تامر حسني، الذي ولد في مثل هذا اليوم في عام 1977، الذي نجح في إصدار العديد من الأغاني والألبومات الناجحة التي لاقت استحسانًا كبيرًا لدى الجمهور خلال مسيرته الفنية الحافلة، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حققت شعبية واسعة.

بداية مشوار تامر حسني

بدأ تامر حسني تاريخه الفني منذ بداية تعارفه على الإعلامية سلمى الشماع التي قدمته في إحدى حفلات الأوبرا ولحسن القدر والحظ استمع إليه المنتج نصر محروس وعرض عليه التعاون بعض المطربين الشباب مثل شيرين عبد الوهاب في ألبوم غنائي واحد " فري ميوزك " عام 2002 مما حقق نجاح كبير.

أبرز أعمال تامر حسني الغنائية

وبدأ تامر حسني ينطلق إلى عالم النجومية في السينما والغناء، حيث أطلق أولى البوماته بعنوان " حب " عام 2004 ثم ألبوم " عينيا بتحبك " عام 2007، والنجاح الأكبر لألبوم " يا بنت الأيه " عام 2007، وفي عام 2008 أصدر ألبوم " قرب كمان "، ثم ألبوم " هاعيش حياتي " عام 2009، وألبوم " اخترت صح " عام 2010، وألبوم " اللي جاي أحلى " عام 2011، " بحبك أنت " عام 2013، " 180 درجة " عام 2014، " عمري ابتدا " عام 2016، " عيش بشوقك " عام 2018، " خليك فولاذي " عام 2020، وأخيرا ألبوم " عشأنجي " الذي تم اصداره في العام الماضي، وألبوم " هرمون السعادة".

أعمال تامر حسني في السينما

كما نجح تامر حسني في عالم السينما منذ بداياته مع فيلم " حالة حب " ثم ابدع مع النجمة عبلة كامل في فيلم " سيد العاطفي "، وأكمل مسيره في التمثيل وحقق نجاحًا كبيرًا خلال فيلم " عمر وسلمى " بأجزاءه الثلاثة، وفيلم " كابتن هيما "، وفيلم " نور عيني "، وسلسلة من الأفلام السينمائية التي حققت إيرادات عالية منها فيلم " اهواك "، " تصبح على خير "، " البدلة "، " الفلوس "، " بحبك "، وفيلم " تاج".