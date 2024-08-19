نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم تنضم لقائمة أبطال مسلسل ظلم المصطبة رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة نيللي كريم لأبطال مسلسل ظلم المصطبة بجانب الفنان إياد نصار وفتحي عبد الوهاب

ومن المقرر بدء تصويره في الفترة المقبلة عقب الانتهاء من ترشيحات النجوم المشاركين فيه.

تفاصيل ظُلم المصطبة



مسلسل ظُلم المصطبة يدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويعتمد على البطولة الجماعية، والعمل من تأليف أحمد فوزي صالح، وجاري في الفترة الحالية الإتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به.



نيللي كريم في السينما



ومن ناحية أخرى، تعيش نيللي كريم حالة من النشاط الفني الملحوظ هذه الفترة نظرًا لارتباطها بأكثر من عمل جديد، منها فيلم هابي بيرزداي الذي تنتظر تحديد موعد عرضه خلال الفترة المقبلة، كما ترتبط بتصوير فيلم صيف 67، والعمل من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.



آخر أعمال نيللي كريم



والجدير بالذكر آخر أعمال نيللي كريم مسلسل فراولة، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في النصف الثاني من الشهر الكريم. وكان من إنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit.



ودارت أحداثه العمل في إطار اجتماعي كوميدي، مكون من 15 حلقة، وشارك به شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، وإيمان السيد، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.