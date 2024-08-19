نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب عن هيفاء وهبي: "عملت معايا مواقف جدعة أقرب الناس ليا ما عملتهاش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على توجيه رساله شكر للنجمة هيفاء وهبي، التي هنأتها بطرح أحدث أغانيها الجديدة خلال الأيام الماضية، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "إكس".

وشاركت شيرين عبد الوهاب صورة لهيفاء وهبي، علي صفحتها الشخصية وعلقت عليها قائلا: "أنا رديت على النجمة هيفاء وهبي مش عشان باركتلي على الأغاني النجمة هيفاء وهبي عملت معايا مواقف جدعة اقرب الناس ليا ما عملتهاش علشان نفسيتي تبقى أحسن، كانت بتكلمني يوميا عند الدكتور وكانت عاوزة تاخدني أقعد عندها وتخرجني ومودي يبقى حلو وتدخلني مكان يظبطولي الفيتامينات اللي في جسمي ويخسسوني".

وتابعت: "هيفا اثبتت ان الصديق الوفي مش لازم هو اللي جنبك ممكن يكون بعيد عنك، من أجدع وأنظف وأكرم الناس اللى شفتها فى الوسط الفني هيفا بموقفها ده اشترتني طول عمري وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت ده.. الوقت اللي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة وبعيط وجت اطمنت عليا وحسستنى اني ليا اخت فعلا شكرا يا هيفا يا حبيبتي، وياريت ياريت فى مصر لو في مشاكل انا بناشد اى حد ان الست دى طيبة جدا جدا متستاهلش إلا كل خير".