نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسنى ينتهى من تصوير "ري ستارت" فى شبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الفنان تامر حسني، من تصوير المشاهد الخارجية لفيلم "رى ستارت"، بمشاركة هنا الزاهد واستمر التصوير لمدة يومين، وأشرف علي التأمين كريم عتمان داخل شبرا وروض الفرج.

احتفال تامر حسني بعيد ميلاده

وكان الفنان تامر حسني احتفل بعيد ميلاده الـ47، رفقة أبطال فيلم "ري ستارت"، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر فيه باسم سمرة، محمد ثروت، هنا الزاهد، والمخرجة سارة وفيق، وغنوا له أغنية عيد الميلاد، ومقطع من أغنيته "كل سنة وانت طيب"، وكذلك مقطع من أحدث أغانيه "معلمين" والتي يشاركه الغناء فيها المطرب بهاء سلطان.

أبطال فيلم زي ستارت

يذكر أن تامر حسني يخوض بطولة فيلم "ري ستارت" بمشاركة الفنانين باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.