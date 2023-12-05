نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن قطاع البترول بصدد إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA.

وأضاف الملا، خلال مشاركته في جلسة “الحد من انبعاثات الميثان ودور التعاون الدولي في تعزيز الفرص الجديدة” ضمن فعاليات قمة المناخ في دبي، أنه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات COP28.

وأشار وزير البترول إلى جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان، والذي يعد “عنصرا أساسيا ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري”.

وأوضح الوزير أن مصر تعمل على تنفيذ أهداف مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030، والتي انضمت مصر إليها.

ولفت إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر قد نجح في تنفيذ 30 مشروعًا للاستفادة بغازات الشعلة، والحد من الحرق الروتيني لها؛ مما حقق وفرا سنويا بنحو 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافيء من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

كما أشار الملا إلى الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقعا إنتاجي، وكشفت النتائج أن الانبعاثات بتلك المواقع أقل من الحدود المعيارية العالمية، وأن الشركات تطبق برامج كشف التسربات وإصلاحها بشكل دوري.

وناقش المشاركون في الجلسة التحديات والفرص المتاحة للحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة، والتقدم المحرز في مراقبة وقياس انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها، وتمهيد الطريق نحو لتطوير أليات توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان، والتي ستوفر للحكومات والشركات بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تسريع وتيرة الحد من الانبعاثات.

كما تناولت الجلسة أُطر التعاون بين القطاعين العام والخاص ليس فقط من أجل خفض انبعاثات الميثان، ولكن من أجل استرجاع واستغلال غازات الشعلة بما ينعكس إيجابا علي الحد من التغير المناخي، وتأمين مصادر الطاقة.

ومن جانبه، توجّه الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في كلمته، بالشكر إلى المهندس وزير البترول والثروة المعدنية على “جهوده في التنسيق الفعال مع الوكالة الدولية وتطوير التعاون بينها وبين مصر بعد التوقيع على برنامج التعاون المشترك بين الجانبين”.

ورحب الملا بالتعاون الحالي مع الوكالة الدولية معربا عن اعتزاز مصر بانضمامها عضوا مشاركا في الوكالة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بينهما في مجال خفض انبعاثات الميثان.

وأضاف أن التعاون المتعدد الأطراف أصبح أمرا بالغ الأهمية يسهم في تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة ومشاركة الأبحاث وأفضل الممارسات وإيجاد حلول فعالة لإنتاج واستخدام وتوفير مصادر طاقة أنظف.