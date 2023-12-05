مال وأعمال

السعودية: خفض إنتاج النفط في أوبك+ قد يستمر لما بعد الربع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية: خفض إنتاج النفط في أوبك+ قد يستمر لما بعد الربع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - – قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لوكالة بلومبرج نيوز يوم الإثنين إن تخفيضات إنتاج النفط في أوبك+ يمكن أن تستمر بالتأكيد بعد الربع الأول إذا لزم الأمر.

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واتفق منتجو النفط في أوبك+ الشهر الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا في أوائل العام المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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