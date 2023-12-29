أسعار النفط تتجه لإنهاء 2023 على انخفاض بنحو 10%

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 ديسمبر 2023 08:14 مساءً - سي ان بي سي_ تتجه أسعار النفط نحو أول انخفاض سنوي في عامين، إذ تبلغ خسائرها منذ بداية 2023 نحو 10%، وسط تدابير خفض الإنتاج والتوترات الجيوسياسية.

كما تتجه الأسعار نحو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي وسط مخاوف بشأن مستويات الطلب على الخام.

وتأتي خسائر النفط عن إجمالي العام الجاري بعدما ارتفعت لأعلى مستوياتها هذا العام خلال سبتمبر، بعدما أقرت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

إلا أن الخامان القياسيان يتجهان لإنهاء العام عند أدنى مستوى منذ نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.

ومع ذلك يتوقع مستثمرون ومحللون أن يدعم ضعف الدولار والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في مناطق استهلاكية رئيسية في 2024 الطلب على النفط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.56% إلى 77.59 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.45% مسجلة 72.09 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط اليوم بعدما تراجعت 3% في اليوم السابق مع استعداد المزيد من شركات الشحن لعبور البحر الأحمر.