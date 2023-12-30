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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاباج لويد الألمانية ستواصل تحويل مسار سفنها من قناة السويس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 30 ديسمبر 2023 11:10 صباحاً - _ قال متحدث باسم شركة حاويات الشحن الألمانية هاباج لويد لرويترز اليوم الجمعة إن الشركة ستواصل تحويل مسار سفنها من قناة السويس لأسباب أمنية.
وأضاف المتحدث أن التقييم التالي للموقف سيتم في الثاني من يناير.
وتوقفت هذا الشهر شركات شحن كبرى مثل هاباج لويد وميرسك عن استخدام الطرق عبر البحر الأحمر وقناة السويس، بسبب استهداف حركة الحوثي اليمنية للسفن مما عطل حركة التجارة العالمية.
وبدأت تلك الشركات في تحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الهجمات مما زاد من الرسوم المطلوبة من العملاء وأضاف أياما أو أسابيع لوقت نقل البضائع من آسيا لأوروبا وللساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.
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