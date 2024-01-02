مال وأعمال

الطيران: 28% زيادة في أعداد الركاب و23% بالرحلات الجوية خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطيران: 28% زيادة في أعداد الركاب و23% بالرحلات الجوية خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 01:12 مساءً - دوت الخليج – أعلنت وزارة الطيران المدني أن المطارات المصرية حققت “نموا ملحوظا” في أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام 2023، مشيرة إلى أن إجمالي أعداد الركاب بلغ ما يقرب من 47 مليون راكب بزيادة قدرها 28% مقارنة بالعام الماضي.

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وأشارت الوزارة، في بيان مساء اليوم، إلى أن معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية سجلت أكثر من 365 ألف رحلة جوية، بزيادة قدرها 23% عن العام الماضي.

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وأوضحت أن مطار القاهرة الدولي استقبل أكثر من 26 مليون راكب على متن 198 ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولي 8 ملايين و700 ألف راكب على متن 60 ألف رحلة جوية.

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واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي 5 ملايين و900 ألف راكب لأكثر من 43 ألف رحلة جوية، في حين استقبل مطار برج العرب الدولي أكثر من مليوني راكب على متن 17 ألف و700 رحلة جوية خلال عام 2023.

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وقال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن الوزارة تبذل “جهودا فعالة” من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية؛ تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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