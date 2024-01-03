شركة CMA CGM الفرنسية ترفع رسوم الشحن بين آسيا والبحر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 01:12 صباحاً - – قالت مجموعة ‭‭)‬‬سي.إم.إيه سي.جي.إم‭‭(‬CMA CGM ‬ الفرنسية للشحن، إنها سترفع رسوم شحن الحاويات من آسيا إلى منطقة البحر المتوسط بما يصل إلى 100% اعتبارا من 15 يناير مقارنة بأسعار الأول من يناير.

وذكرت الشركة في مذكرة على موقعها الالكتروني يوم الثلاثاء “اعتبارا من 15 يناير- والذي يشير إلى تاريخ التحميل في الموانئ الأصلية – وحتى إشعار آخر، سيكون سعر الشحن بجميع أنواعه من سي.إم.إيه سي.جي.إم للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدما بين آسيا وغرب البحر المتوسط 6000 دولار، ارتفاعا من 3000 في أول يناير”.

كما زادت الشركة رسوم الشحن إلى شرق البحر المتوسط والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود وسوريا بشكل حاد.

وأحجم متحدث باسم المجموعة عن تقديم مزيد من التفاصيل لرويترز بشأن رفع الرسوم.

وارتفعت أسهم شركات الشحن منذ الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على بعض السفن في البحر الأحمر وسط توقعات بأن الطرق الأطول ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن.