: أوبك+ تعتزم عقد اجتماع للمراقبة في أوائل فبراير

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 09:14 صباحاً - – قالت ثلاثة مصادر من أوبك+ إن التحالف يعتزم عقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير، لكن لم يتحدد موعد بعد.

وعادة ما يعقد تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول بالإضافة إلى حلفاء بقيادة روسيا، مثل هذه الاجتماعات كل شهرين لمراقبة تنفيذ اتفاقاتها للإنتاج.

وتجمع اللجنة الدول الرائدة في التحالف وتتضمن السعودية وروسيا والإمارات.

وكانت أوبك+ وافقت في اجتماعها الوزاري السابق في 30 نوفمبر على خفض طوعي في الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الحالي، بقيادة السعودية التي مددت خفضها الطوعي الحالي.

وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن يقيم اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تنفيذ الاتفاق في يناير.

وانسحبت أنجولا، عضو منظمة أوبك، الشهر الماضي من المجموعة لعدم رضاها عن حصة الإنتاج المطلوبة منها.