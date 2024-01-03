مال وأعمال

: أوبك+ تعتزم عقد اجتماع للمراقبة في أوائل فبراير

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر : أوبك+ تعتزم عقد اجتماع للمراقبة في أوائل فبراير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 09:14 صباحاً - – قالت ثلاثة مصادر من أوبك+ إن التحالف يعتزم عقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير، لكن لم يتحدد موعد بعد.

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وعادة ما يعقد تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول بالإضافة إلى حلفاء بقيادة روسيا، مثل هذه الاجتماعات كل شهرين لمراقبة تنفيذ اتفاقاتها للإنتاج.

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وتجمع اللجنة الدول الرائدة في التحالف وتتضمن السعودية وروسيا والإمارات.

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وكانت أوبك+ وافقت في اجتماعها الوزاري السابق في 30 نوفمبر على خفض طوعي في الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الحالي، بقيادة السعودية التي مددت خفضها الطوعي الحالي.

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وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن يقيم اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تنفيذ الاتفاق في يناير.

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وانسحبت أنجولا، عضو منظمة أوبك، الشهر الماضي من المجموعة لعدم رضاها عن حصة الإنتاج المطلوبة منها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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