مال وأعمال

التضخم في تركيا يرتفع إلى 64.8% خلال ديسمبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في تركيا يرتفع إلى 64.8% خلال ديسمبر من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 08:14 مساءً - سي ان بي سي _ تسارع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 64.8% في ديسمبر 2023، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بنسبة 62% في نوفمبر، وجاءت تحت توقعات السوق قليلاً التي بلغت 65.1%.

predco_adv_2021

الضغوط الرئيسية التي أدت إلى هذا الارتفاع جاءت من أسعار النقل (77% مقابل 70% في نوفمبر)، والإسكان والمرافق (40.4% مقابل 37.5%)، والترفيه والثقافة (61.3% مقابل 56.9%)، والفنادق والمقاهي والمطاعم (93.2% مقابل 92.9%).

E-Bank

وارتفعت تضخم الأغذية أيضًا في تركيا إلى أعلى مستوى في 3 أشهر بنسبة 72% مقابل 67.2% في الشهر السابق.

BonatMisr

من الناحية الشهرية، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.9%، منخفضة من الزيادة بنسبة 3.3% في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل النواة بنسبة 70.6% في ديسمبر، مشيرًا إلى أعلى قراءة منذ بدء التسجيلات في عام 2004، من نسبة 69.9% في نوفمبر.

HapiSalonWhite

وقبل الانتخابات البلدية المقررة في نهاية مارس، سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور الصافية بنسبة 49% إلى 17,002 ليرة (578 دولارًا) لعام 2024، مما يثير مخاوف من ارتفاع التضخم بشكل أكبر.

zaldi

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في تركيا يرتفع إلى 64.8% خلال ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا