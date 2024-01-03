التضخم في تركيا يرتفع إلى 64.8% خلال ديسمبر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 08:14 مساءً - سي ان بي سي _ تسارع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 64.8% في ديسمبر 2023، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بنسبة 62% في نوفمبر، وجاءت تحت توقعات السوق قليلاً التي بلغت 65.1%.

الضغوط الرئيسية التي أدت إلى هذا الارتفاع جاءت من أسعار النقل (77% مقابل 70% في نوفمبر)، والإسكان والمرافق (40.4% مقابل 37.5%)، والترفيه والثقافة (61.3% مقابل 56.9%)، والفنادق والمقاهي والمطاعم (93.2% مقابل 92.9%).

وارتفعت تضخم الأغذية أيضًا في تركيا إلى أعلى مستوى في 3 أشهر بنسبة 72% مقابل 67.2% في الشهر السابق.

من الناحية الشهرية، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.9%، منخفضة من الزيادة بنسبة 3.3% في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل النواة بنسبة 70.6% في ديسمبر، مشيرًا إلى أعلى قراءة منذ بدء التسجيلات في عام 2004، من نسبة 69.9% في نوفمبر.

وقبل الانتخابات البلدية المقررة في نهاية مارس، سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور الصافية بنسبة 49% إلى 17,002 ليرة (578 دولارًا) لعام 2024، مما يثير مخاوف من ارتفاع التضخم بشكل أكبر.