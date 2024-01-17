وزير النقل: استلام سفينة الصب الجاف وادي العريش بحمولة 82…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 08:16 مساءً - دوت الخليج – أعلن وزير النقل، الفريق كامل الوزير، استلام شركة الملاحة الوطنية، التابعة للوزارة، سفينة “وادي العريش”، أحدث سفن الصب الجاف، والبالغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن.

وقال الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن انضمام هذه السفينة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واتخاذ جميع الإجراءات والآليات الخاصة باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

وأضاف أن “وادي العريش” هي السفينة الثانية التي تستلمها الوزارة لتدعيم الأسطول التجاري الوطني لشركة الملاحة الوطنية خلال أقل من 7 أشهر، بعد سفينة “وادي الملوك”، التي رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023.

وأوضح أن السفينة “وادي العريش” درة الأسطول التجاري الوطني، لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية، وأيضا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن طول السفينة يبلغ 229 مترا وعرضها 32.26 متر وبغاطس 14.5 متر.