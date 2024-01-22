نمو اقتصاد إمارة دبي 3.3% في أول 9 أشهر من 2023

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 يناير 2024 09:14 صباحاً - وكالات – سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي نموا بنسبة 3.3% خلال 9 أشهر الأولى من عام 2023.

ويأتي نمو اقتصاد دبي العام مدفوعا بالارتفاع الملحوظ الذي حققته العديد من قطاعاتها ومنها قطاع خدمات الإقامة والطعام، الذي حقق نمواً نسبته 11.1%، وقطاع خدمات النقل والتخزين الذي نما بنسبة 10.9%، وقطاع المعلومات والاتصالات الذي وصلت نسبة نموه 4.4% وغيرها من القطاعات والأنشطة الأخرى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، فإن أداء اقتصاد دبي شهد نمواً في العديد من القطاعات والمجالات والتي من بينها الأنشطة العقارية بنسبة 4%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7%، وأنشطة التعليم بنسبة 2.6%، وخدمات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بنسبة 2.2%.

كما شهدت قطاعات الصناعات التحويلية نموا بنسبة 2.2%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9%.