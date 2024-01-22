ميرسك تحول مسار خدمة الحاويات “إم.إي2” بعيدا عن…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 يناير 2024 09:14 مساءً - سكاي نيوز _ قالت مجموعة الشحن الدنمركية “ميرسك” في مذكرة استشارية لعملائها، الاثنين، إنها تحول مسار خدمة الحاويات “إم.إي2” (ME2) بعيدا عن البحر الأحمر وخليج عدن إلى رأس الرجاء الصالح.

وتربط خدمة “إم.إي2” إيطاليا وغرب البحر المتوسط بالساحل الغربي للهند ودولة الإمارات.

وخلال الأسبوع الماضي، قال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، إن اضطراب حركة الشحن العالمية نتيجة الهجمات على سفن في البحر الأحمر قد يستمر بضعة أشهر على الأقل.

وأصدرت ميرسك وغيرها من شركات الشحن الكبيرة تعليمات لمئات السفن التجارية بالابتعاد عن البحر الأحمر، وأرسلت السفن للإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح الأطول بعد الهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون على سفن.

وأضاف كليرك في منتدى للأسواق العالمية بدافوس “يعني هذا بالنسبة لنا فترات عبور أطول وربما اضطرابات في سلسلة التوريد لبضعة أشهر على الأقل، نتمنى فترة أقصر من ذلك، لكنها قد تطول أيضا لأنه لا يمكن التنبؤ بمدى تطور هذا الوضع فعليا”.

وقال كليرك “هذا أمر مزعج للغاية لأن 20 بالمئة تقريبا من التجارة العالمية تمر عبر مضيق باب المندب الذي يعد أحد أهم شرايين التجارة وسلاسل التوريد العالمية وهو مسدود حاليا”.