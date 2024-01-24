مال وأعمال

انكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بوتيرة أبطأ في يناير

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بوتيرة أبطأ في يناير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 03:18 مساءً - وكالات _ تراجع أنشطة الشركات في منطقة اليورو تباطأ هذا الشهر لكن التحسن في توقعات قطاع الصناعات التحويلية قابله انخفاض حاد في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة.

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وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 47.9 نقطة هذا الشهر من 47.6 في ديسمبر، وهو ما يقل قليلاً عن نتائج استطلاع أجرته ، وتوقع أن يبلغ المؤشر مستوى 48 نقطة، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن.

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يذكر أن التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع إلى 9.2% في ديسمبر 2023، حيث ارتفع من أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 2.4% في نوفمبر.

كما يمثل هذا أول ارتفاع في التضخم منذ أبريل، مدفوعاً بشكل أساسي بالتأثيرات الأساسية المرتبطة بالطاقة.

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وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 6.7% الشهر الماضي مقابل -11.5% في نوفمبر. في حين ظل تضخم الخدمات ثابتاً عند 4.0%.

من ناحية أخرى، كانت وتيرة ارتفاع الأسعار معتدلة بالنسبة لكل من المواد الغذائية والكحول والتبغ 6.1% مقابل 6.9%. والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة 2.5% مقابل 2.9%.

كما انخفض المعدل الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.4%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس 2022.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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