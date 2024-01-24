انكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بوتيرة أبطأ في يناير

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 03:18 مساءً - وكالات _ تراجع أنشطة الشركات في منطقة اليورو تباطأ هذا الشهر لكن التحسن في توقعات قطاع الصناعات التحويلية قابله انخفاض حاد في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 47.9 نقطة هذا الشهر من 47.6 في ديسمبر، وهو ما يقل قليلاً عن نتائج استطلاع أجرته ، وتوقع أن يبلغ المؤشر مستوى 48 نقطة، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن.

يذكر أن التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع إلى 9.2% في ديسمبر 2023، حيث ارتفع من أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 2.4% في نوفمبر.

كما يمثل هذا أول ارتفاع في التضخم منذ أبريل، مدفوعاً بشكل أساسي بالتأثيرات الأساسية المرتبطة بالطاقة.

وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 6.7% الشهر الماضي مقابل -11.5% في نوفمبر. في حين ظل تضخم الخدمات ثابتاً عند 4.0%.

من ناحية أخرى، كانت وتيرة ارتفاع الأسعار معتدلة بالنسبة لكل من المواد الغذائية والكحول والتبغ 6.1% مقابل 6.9%. والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة 2.5% مقابل 2.9%.

كما انخفض المعدل الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.4%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس 2022.