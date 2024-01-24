الرئيس السيسي يوجه بإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 06:14 مساءً - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى إجراء حوار فيما يخص الاقتصاد، قائلا:”محتاجين نعمل حوار أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد”.

أضاف الرئيس، خلال احتفالية ذكرى عيد الشرطة الـ 72 :”بسمع كتير من المحليين الاقتصاديين بيتكلموا في القنوات وبيكتبوا فى الجرايد.. فيه فرق كبير إنك تقول رأى وإنك تنفذ الرأى مع رأى عام.. مع ناس.. مع دولة.. فيه ظروف كتير قوى بتتحط في الاعتبار”.

أقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية الموجودة

وأكد الرئيس، إنه يقدر المعاناة التي يعيشها الشعب المصري، متابعا: “اوعوا تتصورا كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية اللى موجودة في مصر.. مقدرها كويس ومقدر أكثر صلابة المصريين.. وده مش كلام معنوي.. لا والله.. عارف أن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية.. يمكن أن ربنا أراد أن نشاهد مشاهد قاسية جدا في قطاع غزة.. 25 ألف شهيد من المدنيين تلتهم من النساء والأطفال.. 60 ألف مصاب.. تدمير كامل للقطاع كله.. أنا بقول الكلام بستدعي بيه .. قد إيه أحنا بنواجه ظروف على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية”.

وأضاف: “اوعوا تفتكروا أن الأمور دي بتعدي بدون تأثير علينا وعلى اقتصادنا.. كل حدث من دول له تداعيات.. يمكن الفيلم عن أحداث 25 يناير.. أتكلم عن صعوبات عن الأحداث صعبة للدولة خلال اقتحام السجون.. وأوعوا تنسوا محاولة تقليب الرأى العام على الدولة بشكل بسيط أوى”.

أمن واستقرار الدول مسئولية الشعب بجانب القيادة

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إن استقرار الدول والحفاظ علي أمنها لا يخص الحكومة فقط بل والشعب أيضا، متابعا: “لكل المصريين.. من كام يوم كنا بنتكلم وقولت إن استقرار الدول والحفاظ على أمنها واستقرار مش أمر يخص الحكومة والقيادة بس.. كل أفراد الشعب.. كل أفراد الشعب مسئول عن أمن واستقرار البلد.. انا بقول الكلام ده في وقت صعب أوي.. انتوا شايفين المنطقة والعالم في وضع صعب ومضطرب.. وأوضاع قطاع غزة”.

وتابع: “اتكلمنا في شهر أكتوبر خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية.. وبعد 4 شهور تقريبا بنتكلم في نفس الموضوع.. يا تري الـ 4 شهور دول عدوا علينا بسهولة في مصر؟!.. احنا كنا بنواجه أزمة كورونا وبعد منها الأزمة الروسية.. ودي أقل حاجة، وجه موضوع الملاحة في البحر الأحمر”.