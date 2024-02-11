نعرض لكم الان تفاصيل خبر في اللقاء التاسع عشر من صالون دوت الخليج – البورصة السلعية تفتح… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 07:15 مساءً - أحمد رضوان: أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من صالون دوت الخليج اللقاء التاسع عشر، والذي نناقش فيه عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالبورصة السلعية، تحدثنا في الجزء الأول من اللقاء عن أهداف بورصة السلع والتحديات التي واجهتها ومدى تأثير الوضع الاقتصادي عليها، ونبدأ الجزء الثاني من اللقاء بالحديث إلى الأستاذ حسام الجراحي لنكمل نقاشنا عن المحور الخاص بالرقابة على عمليات التداول في البورصة السلعية وما هي حدود التدخل الإيجابية؟ وما يفرض ضرورة التدخل فيه فيما يتعلق بالسلع المدعمة أو التي نسميها سلعا استراتيجية مؤثرة بشدة حياة المواطن؟ هذا المحتوى للمشتركين فقط

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