ارتفاع أسعار معظم السلع الرأسمالية في الصين

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2024 01:11 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الثلاثاء، أن معظم السلع الرأسمالية التي تراقبها سلطات الإحصاء الصينية قد سجلت ارتفاعا في الأسعار في أوائل مايو الجاري مقارنة مع أواخر أبريل الماضي.

وأضافت الهيئة أن من بين الـ50 سلعة الرئيسية المصنفة في تسع فئات، بما في ذلك أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، سجلت 29 سلعة ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة المذكورة، بينما شهدت 20 سلعة انخفاضا في الأسعار، وظلّت أسعار سلعة واحدة دون تغيير.

وتستند الأرقام، التي تصدر كل 10 أيام، إلى مسح يشمل ما يقرب من 2000 تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعات في جميع أنحاء البلاد.