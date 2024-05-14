مال وأعمال

ارتفاع أسعار معظم السلع الرأسمالية في الصين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار معظم السلع الرأسمالية في الصين من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2024 01:11 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الثلاثاء، أن معظم السلع الرأسمالية التي تراقبها سلطات الإحصاء الصينية قد سجلت ارتفاعا في الأسعار في أوائل مايو الجاري مقارنة مع أواخر أبريل الماضي.

predco_adv_2021

وأضافت الهيئة أن من بين الـ50 سلعة الرئيسية المصنفة في تسع فئات، بما في ذلك أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، سجلت 29 سلعة ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة المذكورة، بينما شهدت 20 سلعة انخفاضا في الأسعار، وظلّت أسعار سلعة واحدة دون تغيير.

E-Bank
BonatMisr

وتستند الأرقام، التي تصدر كل 10 أيام، إلى مسح يشمل ما يقرب من 2000 تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعات في جميع أنحاء البلاد.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار معظم السلع الرأسمالية في الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا