نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد البهي: مساع حكومية لتوطين صناعة المواد الخام بعد ارتفاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 فبراير 2024 06:14 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور محمد البهي عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك مساعي حكومية للمضي قدمًا في توطين صناعة الأدوية وإنشاء مدينة الدواء المصرية، لإنتاج المواد الخام اللازمة، ما يمنحها قيمة مضافة، خاصة بعد ارتفاع تكلفة استيرادها 3 أضعاف، وهو ما عزاه إلى الدولار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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