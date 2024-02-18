نعرض لكم الان تفاصيل خبر زيتا فارما: حجم السوق يتخطى 120 مليار جنيه وجهود الشركات لا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 فبراير 2024 06:14 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور فارس سلامة مدير تطوير الأعمال في شركة زيتا فارما إن خطة الدولة لتوطين الصناعة وفرت نحو 580 مليون دولار خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن حجم سوق الدواء المصري يتخطى نحو 120 مليار جنيه، مضيفًا: “هناك حاجة مُلّحة لتوطين الصناعة بشكل أكبر”. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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