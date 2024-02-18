انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب في مصر الفترة القادمة .. هشوف تشري ولا تبيع علشان متخسرش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجاب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة في اتحاد الصناعات عن تساؤل العديد من المواطنين في هذه الأيام حول أسعار الذهب في مصر الفترة القادمة، حيث يأتي ذلك في ظل حلة التذبذب التي عليها المعدن النفيس خلال هذه الأيام.

وحاول المواطنين معرفة إجابة العديد من الأسئلة والتي من بينها «هل نشتري أم نبيع الذهب، وما هو الوقت الأمثل للشراء؟»، والتي سوف نحاول الإجابة عنها في التقرير التالي.

أسعار الذهب في مصر الفترة القادمة

وأكد ناصف في تصريحات صحفية له اليوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 أن أسعار الذهب في مصر الفترة القادمة من المتوقع أن تستقر، مشيراً إلي أنه هناك احتمال أخر يتمثل في أنها قد تنخفض الأسعار إذا انخفض الطلب أو زاد المعروض.

وأشار رئيس شعبة الذهب والمجوهرات الثمينة في اتحاد الصناعات حالة التذبذب في أسعار الذهب نتيجة لزيادة الطلب على المشغولات الذهبية ونقص المعروض ومضاربات بعض التجار.

هل نشتري أم نبيع الذهب

يعتمد قرار شراء الذهب على احتياجاتك وظروفك المالية. لا يوجد وقت مثالي محدد للشراء، فهو استثمار طويل الأمد.

نصائح للاستثمار في الذهب

وحدد ناصف عدد من النصائح للاستثمار في الذهب والتي تتمثل في: