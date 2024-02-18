انت الأن تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه .. الأحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأحد، 2979 طنا، منها 2133 طن خضار، و635 طن فواكه، و209 أطنان من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و50 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و35، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 25 و35، والخيار بين 25 و35، والزهرة بين 6 و15، والليمون بين 30 و40، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.