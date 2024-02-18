نعرض لكم الان تفاصيل خبر نائب رئيس شعبة الأدوية: الدولة تستهدف إقامة 3 مصانع للمادة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 فبراير 2024 07:11 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور أحمد عبد العال السقا، نائب رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الدولة تستهدف إقامة 3 مصانع لإنتاج المواد الخام الكيماوية، بجانب المواد الخام من النباتات الطبية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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