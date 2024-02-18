نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. جهود محدودة لرفع القيمة المضافة في صناعة الأدوية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 فبراير 2024 08:12 مساءً - شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد _ أكد عدد من رؤساء شركات صناعة الأدوية أن هناك فرصًا عظيمة لتعميق عدد من المستحضرات الطبية محليًّا، ما يخلق وفورات في التكاليف الاستثمارية بنسبة 70%، كما يلبي احتياجات السوق المصرية بجانب التصدير لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط، ولكنهم يرون أن جهود الشركات لا تزال محدودة ولا تتناسب مع حجم سوق الدواء الذي يتخطى 120 مليار جنيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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