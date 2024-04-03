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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: مصر نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2024 12:14 مساءً - أ ش أ – قال أليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، إن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي، خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان “الاقتصاد المصري.. الطريق إلى الإمام” اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.
من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، طارق توفيق، إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا استهدفت استعادة ثقة المستثمرين وخفض معدلات التضخم ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادي شريف الخولي إلى أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيدا بخطط الحكومة المصرية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار
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