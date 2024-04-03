نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في تركيا يرتفع إلى 68.5% خلال مارس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2024 05:08 مساءً - وكالات .. ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 68.5% لشهر مارس، بزيادة عن قراءة فبراير البالغة 67.1%، وفقًا لتقرير معهد الإحصاء التركي الصادر يوم الأربعاء.

وجاء الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين بنسبة 3.16%، بقيادة التعليم والاتصالات والفنادق والمطاعم والمقاهي، التي شهدت ارتفاعًا شهريًا بنسبة 13% و5.6% و3.9% على التوالي.

وعلى أساس سنوي، شهد التعليم مرة أخرى أعلى تضخم في التكاليف بنسبة 104% على أساس سنوي، يليه الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة 95% والصحة بنسبة 80%.

وأطلقت تركيا جهودًا متضافرة لمعالجة التضخم المتزايد من خلال رفع أسعار الفائدة، وكان آخرها رفع سعر الفائدة الرئيسي في البلاد من 45٪ إلى 50٪ في أواخر مارس.

ينبع جزء كبير من التضخم في الأشهر الأخيرة من زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور الذي فرضته الحكومة التركية لعام 2024.

وارتفع الحد الأدنى للأجور لهذا العام إلى 17002 ليرة تركية (حوالي 530 دولارًا) شهريًا في يناير، وهو ارتفاع بنسبة 100٪ عن نفس الشهر قبل عام.

ويتوقع الاقتصاديون أن المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري سيكون ضروريا.

ونفذ البنك المركزي المصري التركي ثماني زيادات متتالية في أسعار الفائدة من يونيو 2023 إلى يناير 2024، بإجمالي تراكمي قدره 3650 نقطة أساس. وتوقف مؤقتًا في فبراير، مما يشير إلى أن دورة التشديد قد انتهت، قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس، مشيرًا إلى “تدهور توقعات التضخم” قائلاً إنه “سيتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى حدوث انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم”.

ومن خلال ممارسة رقابة مشددة على البنك المركزي المصري، رفض أردوغان خلال السنوات القليلة الماضية رفع أسعار الفائدة، واصفا إياها بأنها “أم كل الشرور”، وأصر، خلافا للعقيدة الاقتصادية، على أن خفض أسعار الفائدة هو السبيل لتهدئة التضخم. وجاء ذلك على الرغم من انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية والضعف السريع لليرة التركية التي فقدت نحو 82% من قيمتها أمام الدولار خلال السنوات الخمس الماضية.

ولم يحدث تحول في السياسة للبنك المركزي إلا بعد تعيين فريق جديد للتمويل والبنك المركزي في مايو 2023، مما يشير إلى قدر أكبر من الاستقلال في البنك عن السلطة التنفيذية للحكومة التركية. لكن الخسارة السياسية لحزب أردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت في مارس الماضي، قد تجعل تحركاته المستقبلية غير قابلة للتنبؤ بها، كما يقول بعض المحللين.

وفي غضون ذلك، ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم بنسبة 0.22% إلى 31.97 ليرة للدولار الواحد. فيما سجلت أمام اليورو مستوى 34.46 ليرة لليورو الواحدة، مرتفعة بحوالي 0.24%.