مال وأعمال

انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوياته منذ 1993

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوياته منذ 1993 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 14 أبريل 2024 01:19 صباحاً - العربية نت_ انخفض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى منذ عام 1993 ليصل إلى 304 مليارات دولار.

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وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الروسي بحسب وكالة “ريا نوفوستي” للأنباء، تراجع الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من هذا العام إلى 304 مليارات دولار، ما يعادل 15.05% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما يعد المستوى الأدنى منذ العام 1993 وأحد أفضل المستويات عالمياً.

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وكان الدين الخارجي الروسي بشكل عام قد سجل أعلى مستوى له في عام 1999 وشكل 91% من حجم الاقتصاد الروسي.

وانخفضت حصة الفرد من الدين الخارجي الروسي حتى 1 أبريل الجاري إلى 2.1 ألف دولار في أدنى مستوى منذ عام 2005، وأحد أفضل المستويات عالميا، في الوقت الذي تم تسجيل أعلى مستوى في حصة الفرد من الدين الخارجي لروسيا في العام 2013، حين بلغ المؤشر 5072 دولار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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