قطر تحقق 549 مليون دولار فائضا في موازنة الربع الأول

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 مايو 2024 09:14 صباحاً - وكالات – قالت وزارة المالية القطرية، الأحد، إن الموازنة العامة في قطر، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سجلت في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري (548.9 مليون دولار)، وذلك انخفاضا من 19.7 مليار ريال قبل عام.

وأضاف الوزارة أنه “سيوجه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي”.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات في الربع الأول بلغ نحو 53.4 مليار ريال قطري، بانخفاض بنسبة 22.1% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

وبحسب البيانات فإن الإيرادات النفطية في الربع الأول بلغت نحو 47.3 مليار ريال، وغير النفطية حوالي 6.1 مليار ريال.

وبالنسبة للمصروفات، فقد بلغت قيمتها نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

وتوقعت قطر في ديسمبر انخفاض عوائد النفط والغاز 14.5% في 2024 وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنحو 2.4%.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في المعاملات الفورية في آسيا في الأسابيع الماضية بفعل قوة الطلب، لكن الأسعار انهارت في الربع الأول إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات مع ضعف الطلب بسبب درجات الحرارة الأعلى من المعتاد في فصل الشتاء بنصف الكرة الشمالي.

وارتفعت أسعار الغاز في آسيا وأوروبا إلى مستويات قياسية في عام 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية وما أعقب ذلك من وقف لإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا.