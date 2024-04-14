مال وأعمال

سوء الأحوال الجوية في الهند يحول مسار 22 رحلة طيران

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر سوء الأحوال الجوية في الهند يحول مسار 22 رحلة طيران من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 أبريل 2024 10:11 صباحاً - العربية نت – اضطرت عدة شركات طيران هندية إلى تحويل مسار ما يصل إلى 22 رحلة؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

predco_adv_2021

ووفقا لوسائل إعلام هندية، فقد جرى تحويل رحلات طيران، في مطار “إنديرا جاندي الدولي” في العاصمة “نيودلهي” إلى مطارات بمدن هندية أخرى مختلفة.

E-Bank
BonatMisr

يشار إلى أن مطار “إنديرا جاندي الدولي” يشغل نحو 1300 حركة رحلة طيران يوميا.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوء الأحوال الجوية في الهند يحول مسار 22 رحلة طيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا