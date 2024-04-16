أسعار الذهب المحلية تتراجع وعيار 21 يسجل 3235 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 04:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 25 جنيها، ليسجل عيار 21 مستوى 3235 جنيها.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، بفعل تصحيح الأسعار، نتيجة عمليات جني الأرباح.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 25 جنيهًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، وبالمقارنة مع ختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 3235 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 9 دولارات لتسجل 2374 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 3697 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 2773 جنيهًا، فيما تداول عيار 14 عند 2157 جنيهًا، والجنيه الذهب حول 25880 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب المحلية قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 3280 جنيهًا، واختتم حول 3260 جنيهًا.

في حين ارتفعت أسعار الذهب العالمية، بقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2343 دولارًا، واختتمت حول 2383 دولارًا.

ومن ناحية أخرى، يرى إمبابي أن أسعار الذهب المحلية تتوافق مع تحركات المعدن عالميا، بفعل عمليات تصدير الخام للأسواق الخارجية، مضيفا أن محددات التسعير في السوق المحلية تتوقف على سعر الذهب بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار ، بجانب العرض والطلب.

وأوضح احتساب سعر الذهب من خلال قسمة سعر الأوقية بالبورصة العالمية على وزن الأوقية 31.10 جرام ، للحصول على سعر جرام الذهب عيار 24، ثم يضرب في سعر صرف الدولار المحدد بنحو 48.60 في البنوك الرسمية.

وتوقع إمبابي، تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، في حالة عدم الرد الإسرائيلي على الضربة الجوية الإيرانية، لا سيما مع التوقعات بتأجيل الفيدرالي الأمريكي إنهاء دورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة إلى سبتمبر المقبل، وسط تزايد معدلات التضخم الأمريكي.