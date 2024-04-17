مال وأعمال

رئيس الوزراء: اهتمام بالغ بتهيئة الظروف اللازمة لجذب…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: اهتمام بالغ بتهيئة الظروف اللازمة لجذب… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة البالغ بتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتحفيز الشركات الكبرى على التوسع في أعمالها في السوق المصرية.

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وأعرب مدبولي عن تقديره لنموذج مجمع هايير الصناعي المتكامل بالعاشر من رمضان، الذي نجح بعد عام واحد من حصوله على الرخصة الذهبية في تنفيذ المشروع وبدء تشغيله والإنتاج به وهو ما يؤكد جدية الشركة، مضيفاً: “الحكومة مستعدة لتقديم الدعم الكامل لتوسعات المُجمع الصناعي للشركة”.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مع المهندس أحمد الجندي، العضو المنتدب لشركة هايير الصينية، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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واستعرض المهندس أحمد الجندي، خلال الاجتماع، موقف التوسعات الخاصة بمجمع “هايير” الصناعي المتكامل، بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، والمراحل الجديدة التي ستضاف لهذا المجمع، ضمن خطة استثمارية ضخمة تنفذها الشركة لتطوير أعمالها في مصر، بهدف توسيع قاعدة منتجاتها لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير، والبناء على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين واتفاقيات التبادل التجاريّ بينهما.

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وأعرب الجندي عن تقديره لدور الحكومة وأجهزتها في تقديم أوجه الدعم كافة لتنفيذ مشروع الشركة في مصر، وحرص رئيس الوزراء على إتاحة الفرصة للمستثمرين للالتقاء بهم والاستماع إليهم والتوجيه بإزالة أية معوقات أو تحديات لدفع العمل بالمشروعات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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