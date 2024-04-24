الصادرات الهندسية تسجل 1.254 مليار دولار خلال الربع الأول من…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد – سجلت الصادرات الهندسية المصرية 1.254 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل 980.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 28%.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان، عن ارتفاع صادرات شهر مارس 2024، بنسبة 28.2% مسجلة 459 مليون دولار ، مقارنة بـ 357.9 مليون دولار فى مارس 2023.

واحتلت الكابلات صدارة القطاع خلال الربع الأول من 2024 بمعدل نمو 48.5% تليها مكونات السيارات بنسبة 47.8%، في حين حققت صادرات الأجهزة المنزلية 15.3% وصادرت الصناعات الكهربائية و الالكترونية سجلت زيادة 11% ووسائل النقل حققت قفزة بنسبة 143%.

وأرجع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الطفرة في الصادرات إلى القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، مشيراً إلى ضرورة العمل بشكل مستدام على الوصول إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق الثابتة التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.

وأوضح الصياد أن ارتفاع الصادرات يأتي استكمالاً للنتائج الإيجابية المحققة خلال عام 2023 بعد أن تخطت الصادرات مستوى 4 مليارات دولار، محققة طفرة تاريخية، مؤكداً نجاح خطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

ولفت إلى أن نجاح القطاعات الهندسية في تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030، مؤكداً أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي فضلاً عن تمتعه بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.

وأكد على أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبنى استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 و 15 % اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية، مما يسمح بزيادة الصادرات والوصول إلى أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.

وشدد على ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.