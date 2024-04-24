سعر الذهب يتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 3110 جنيهات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد – تراجع سعر الذهب في السوق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل عيار 21 مستوى 3110 جنيهات.

في حين استقرت الأوقية في السوق العالمية عند مستوى 2318 دولارًا.

وبلغ عيار 24 مستوى 3554 جنيهًا، وعيار 18 نحو 2666 جنيهاً، فيما سجل عيار 14 نحو 2074 جنيها والجنيه الذهب 24880 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 3145جنيهًا، واختتم عند 3120 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 9 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند 2327 دولارًا، واختتمت حول 2318 دولارًا.

ومن جانبه، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر الذهب العالمي تعرض لموجة حادة من التراجع منذ تعاملات الإثنين الماضي، لتهبط الأوقية من 2391 دولارًا إلى 2298 دولارًا، ثم استقرت عند 2315 دولارًا، وذلك بفعل تكهنات حول قيام أحد البنوك المركزية ببيع نحو 25.8 مليون أوقية، ما أدى لارتفاع المعروض، وانهيار الأسعار.

ولفت إلى ارتفاع سعر الذهب بنحو 273 دولارًا من بداية مارس حتى تعاملات اليوم، حيث افتتحت الأوقية تعاملات مارس الماضي عند مستوى 2045 دولارًا، ولامست الأوقية أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431 دولارًا في 12 أبريل الجاري .

فيما أشار إلى استقرار الأوقية بالبورصة العالمية في تعاملات اليوم، مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة للحصول على دلالات حول توقيت خفض الفائدة.

ونوه المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، بأن تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي تعزز احتمالية تأجيل خفض أسعار الفائدة لنهاية العام، وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي في الأول من مايو المقبل، مع تزايد التوقعات بتثبيت معدل الفائدة.