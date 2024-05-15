معدل التضخم في أمريكا يتباطأ إلى 3.4% خلال أبريل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 06:14 مساءً - وكالات _ تراجع معدل التضخم في أمريكا من 3.5% خلال مارس إلى 3.4% خلال أبريل، بما يتماشى مع التوقعات.

فيما تراجع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة من 3.8% خلال مارس إلى 3.6% خلال أبريل.

قد توفر تلك البيانات إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) هذا العام.