مال وأعمال

معدل التضخم في أمريكا يتباطأ إلى 3.4% خلال أبريل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في أمريكا يتباطأ إلى 3.4% خلال أبريل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 06:14 مساءً - وكالات _ تراجع معدل التضخم في أمريكا من 3.5% خلال مارس إلى 3.4% خلال أبريل، بما يتماشى مع التوقعات.

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فيما تراجع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة من 3.8% خلال مارس إلى 3.6% خلال أبريل.

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قد توفر تلك البيانات إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) هذا العام.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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