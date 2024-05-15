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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في أمريكا يتباطأ إلى 3.4% خلال أبريل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 06:14 مساءً - وكالات _ تراجع معدل التضخم في أمريكا من 3.5% خلال مارس إلى 3.4% خلال أبريل، بما يتماشى مع التوقعات.
فيما تراجع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة من 3.8% خلال مارس إلى 3.6% خلال أبريل.
قد توفر تلك البيانات إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) هذا العام.
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