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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.4% في الربع الأول من 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 07:11 مساءً - وكالات _ نما اقتصاد منطقة اليورو 0.4% في الربع الأول من 2024 على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات.
كان كبير الاقتصاديين في البنك المركزي المصري الأوروبي، فيليب لان، قال إن البيانات الأخيرة لمنطقة اليورو جعلته أكثر ثقة في أن التضخم يعود إلى هدف 2%، ما يزيد احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو.
وفي حين استقر التضخم عند 2.4% الشهر الماضي، إلا أن المقياس الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء استمر في التراجع.
وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.
وأظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو تعافى في الربع الأول من ركود طفيف مع عودة ألمانيا إلى النمو في حين استقر التضخم في المنطقة المكونة من 20 دولة عند 2.4% في أبريل من 2024، بينما عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الأول، وفقًا للأرقام الأولية.
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