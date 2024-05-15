مال وأعمال

اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.4% في الربع الأول من 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.4% في الربع الأول من 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 07:11 مساءً - وكالات _ نما اقتصاد منطقة اليورو 0.4% في الربع الأول من 2024 على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات.

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كان كبير الاقتصاديين في البنك المركزي المصري الأوروبي، فيليب لان، قال إن البيانات الأخيرة لمنطقة اليورو جعلته أكثر ثقة في أن التضخم يعود إلى هدف 2%، ما يزيد احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو.

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وفي حين استقر التضخم عند 2.4% الشهر الماضي، إلا أن المقياس الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء استمر في التراجع.

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وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.

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وأظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو تعافى في الربع الأول من ركود طفيف مع عودة ألمانيا إلى النمو في حين استقر التضخم في المنطقة المكونة من 20 دولة عند 2.4% في أبريل من 2024، بينما عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الأول، وفقًا للأرقام الأولية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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