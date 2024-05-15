مال وأعمال

7.3 مليار دولار استثمارات عربية في مصر العام المالي الماضي..…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 7.3 مليار دولار استثمارات عربية في مصر العام المالي الماضي..… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 09:14 مساءً - محمد عصام – تراجعت قيمة استثمارات الدول العربية في مصر بنسبة 10.9% خلال العام المالي الماضي 2022-2023 على أساس سنوي لتصل إلى 7.3 مليار دولار مقارنة مع 8.2 مليار دولار في العام المالي 2021/2022، بحسب بيان رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

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وذكر البيان أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023 بقيمة استثمارات 3 مليارات دولار تليها السعودية 2.4 مليار دولار ثم الكويت 632.6 مليون دولار ثم قطر 548.2 مليون دولار ثم البحرين 337 مليون دولار.

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وأضاف البيان أن قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية زادت بنسبة 7.1% لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام نفسه مقابل 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.

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وأشار إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول العربية جذبا للاستثمارات المصرية بقيمة 1.7 مليار دولار، تليها السعودية بقيمة 272.1 مليون دولار، ثم الكويت 221.2 مليون دولار، والبحرين 108.5 مليون دولار، وقطر 86.8 مليون دولار.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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