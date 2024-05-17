انت الأن تتابع خبر الدولار يعاود الارتفاع لحظة بلحظة.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في السوق السوداء في مصر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا في السوق السوداء بمصر، حيث بلغ متوسط سعره 51 جنيهًا مصريًا في ختام التعاملات يوم الجمعة 17 مايو 2024. جاء هذا الارتفاع بعد تسجيل انخفاض ملحوظ يوم الأحد السابق حيث قد وصل إلى 49 جنيهًا مصريًا. تزامنًا مع التقلبات، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق صفقة رأس الحكمة ما أدى إلى ضخ كميات كبيرة من الدولارات في البنوك المصرية لتحفيز السوق.

إذ تضاربت أسعار شراء وبيع الدولار في الأسواق الموازية

حيث سجل سعر الشراء نحو 50.70 جنيهًا وسعر البيع حوالي 51.20 جنيهًا مصريًا. لكن، وفي مقابل ذلك، حافظت البنوك المصرية على استقرار أسعار الدولار عند مستويات منخفضة نسبيًا، حيث سجل سعر الشراء للدولار في البنوك المحلية ما يقارب 30.75 جنيهًا وسعر البيع حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا في مصرف كريدي أجريكول ومصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي المصري وغيرها من المصارف.

في هذا السياق